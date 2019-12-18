Новосибирское «Динамо» одержало 9-ю победу подряд, у их московских одноклубниц 10 проигрышей кряду

Новосибирское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата России обыграло московских одноклубниц — 73:59. Хозяйки одержали девятую победу кряду, у гостей — 10 поражений подряд, они замыкают турнирную таблицу.

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Регулярный сезон

«Динамо Н» (Новосибирская область) — «Динамо М» (Москва) — 73:59 (15:18, 20:15, 23:8, 15:18)

18 декабря. Новосибирск. «СК Север».