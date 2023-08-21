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Сегодня, 18:18

На 56-м году жизни скончался баскетболист Сергей Бабков

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», на 56-м году жизни скоропостижно скончался прославленный баскетболист Сергей Бабков.

Со сборной России Сергей Анатольевич дважды становился серебряным призером чемпионата мира, дважды брал медали Евробаскета. Был лучшим снайпером чемпионата Германии, пять сезонов провел в ACB, завоевав серебро чемпионата Испании с «Уникахой». После окончания карьеры Бабков тренировал национальную сборную России (2004-2005), «Спартак-Приморье» (2006-2009) и новосибирский «Локомотив» (2003-2005, 2009-2011). Затем он попробовал себя на административной работе и последние 12 лет был руководителем новосибирского клуба.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о человеке, который многое сделал для развития российского и армейского баскетбола, останется в наших сердцах...

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