Мозгов не поможет сборной России на чемпионате мира

Центровой сборной России и "Химок" Тимофей Мозгов не примет участия в подготовке к чемпионату мира-2019 и не сыграет за национальную команду в этом году. Травма колена, из-за которой баскетболист пропустил весь предыдущий сезон в НБА, не позволит ему попасть в состав на главный турнир года в Китае.

– Мое восстановление в целом идет хорошо. Есть ощутимый прогресс, – цитирует Мозгова официальный сайт РФБ. – Я уже приступил к беговым упражнениям и броскам. Однако, к сожалению, еще не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте. Надеюсь, скоро это случится, и я порадую болельщиков своей игрой. Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь на этом чемпионате. Но, как говорил неоднократно, если буду здоров, всегда готов откликнуться на приглашение тренерского штаба.

​Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.