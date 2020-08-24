Кириленко категорически не согласен с теми, кто судит эффективность работы федерации по результатам сборной

Переизбранный президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал о нынешнем положении вещей в отечественном баскетболе.

«Я категорически не согласен с тем, что многие судят эффективность работы федерации по результатам сборной России. Но от этого мы никуда не уйдем, данный подход будет всегда. Если сборная выступает неудачно, все будут смотреть на кадры, приходящие в национальную команду. Сейчас у России нет таких успехов, какие были раньше. В 2007-м году мы выигрывали чемпионат Европы, становились бронзовыми призерами в 2011-м», — сказал Кириленко в эфире телеканала «Россия 24».

«У команды, что есть на данный момент, максимальный результат — полуфинал чемпионата Европы. Это очень неплохой показатель. С тех пор мы участвуем во всех значимых соревнованиях: чемпионатах мира и Европы. К национальной сборной, несмотря на разные проблемы (неполный состав, травмы или другие субъективные причины, как запреты ФИБА), у людей колоссальный интерес. Мы начали возить сборную, как женскую, так и мужскую, по городам, есть больше возможностей увидеть ее вживую. Неважно, какие игроки в ней играют. Скрестив пальцы, я надеюсь, что мы сможем собрать оптимальный состав на квалификационные матчи Олимпиады и попасть туда. Я прекрасно понимаю: все хотят видеть сборную, которая всегда побеждает. РФБ создает предпосылки для хорошего результата. Баскетболисты не должны думать о перелетах или форме на матч. Они должны думать об игре. А вот решать исход матча — это зона ответственности игроков и тренеров. Любая победа сборной — это успех именно их. Роль федерации — очень маленький процент от общего успеха», — подытожил Кириленко.

На прошедших выборах президента РФБ Кириленко получил 109 голосов, его оппонент Эдуард Сандлер — 16.