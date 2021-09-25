Кандидатов на пост главного тренера сборной России по баскетболу заслушают в конце октября
На тренерском совете Российской федерации баскетбола (РФБ), который прошел 23 и 24 сентября, не обсуждались кандидаты на пост главного тренера сборной России. Тренерский совет РФБ во главе со Станиславом Ереминым в этот раз сосредоточился на итогах выступления юниорских сборных (U-20, U-18, U-16).
— По кандидатурам на пост главного тренера национальной сборной никаких обсуждений не было, — сказал «СЭ» член тренерского совета Сергей Елевич. — Мы перенесли этот вопрос на следующий тренерский совет. Пока точно даты его нет, но ориентировочно он пройдет в конце октября.
Свой первый матч в квалификации чемпионата мира-2023 сборная России проведет 26 ноября против Италии. Контракт Сергея Базаревича со сборной России подошел к концу, но он по-прежнему имеет шансы сохранить свой пост.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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