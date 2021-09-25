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Кандидатов на пост главного тренера сборной России по баскетболу заслушают в конце октября

14:13

На тренерском совете Российской федерации баскетбола (РФБ), который прошел 23 и 24 сентября, не обсуждались кандидаты на пост главного тренера сборной России. Тренерский совет РФБ во главе со Станиславом Ереминым в этот раз сосредоточился на итогах выступления юниорских сборных (U-20, U-18, U-16).

— По кандидатурам на пост главного тренера национальной сборной никаких обсуждений не было, — сказал «СЭ» член тренерского совета Сергей Елевич. — Мы перенесли этот вопрос на следующий тренерский совет. Пока точно даты его нет, но ориентировочно он пройдет в конце октября.

Свой первый матч в квалификации чемпионата мира-2023 сборная России проведет 26 ноября против Италии. Контракт Сергея Базаревича со сборной России подошел к концу, но он по-прежнему имеет шансы сохранить свой пост.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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