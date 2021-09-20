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Источник: Итудис может возглавить сборную Греции

15:50
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в ближайшее время может возглавить национальную команду Греции, сообщает Sport24.gr.

По информации источника, тренер ЦСКА ведет переговоры с Федерацией баскетбола Греции (ФБГ).

Отмечается, что в подписании контракта с Итудисом заинтересован новый президент ФБГ Вангелис Лиолиос.

Бывший наставник сборной Греции Рик Питино подал в отставку после поражения от команды Чехии в финальном матче олимпийского квалификационного турнира в Канадеинале.

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