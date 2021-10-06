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В «Химках» заявили, что ведут переговоры с Куртинайтисом

«Химки» ведут переговоры с Куртинайтисом об урегулировании вопроса, касающегося задолженности
19:02
Римас Куртинайтис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Римас Куртинайтис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В пресс-службе БК «Химки» заявили «СЭ», что клуб ведет переговоры с бывшим главным тренером Римасом Куртинайтисом об урегулировании вопроса, касающегося задолженности перед литовским специалистом.

Ранее Куртинайтис заявил «СЭ», что «Химки» не рассчитались с ним после увольнения в январе 2021 года. Он готов обратиться в суд, если руководители клуба не пойдут ему навстречу.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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