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Источник: правозащитник просит власти США помочь ему с визитом в Россию ради Грайнер

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский правозащитник Эл Шарптон просит администрацию президента США Джо Байдена содействовать организации его визита к арестованной в России баскетболистке Бритни Грайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию National Action Network (NAN).

Грайнер уже пять месяцев находится под стражей в России, ее обвиняют в контрабанде наркотиков.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость — гашишное масло.

Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, ее арестовали. Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Накануне Гранер написала письмо президенту США, в котором призналась, что ее страшит перспектива навсегда остаться в российской тюрьме, и попросила приложить все усилия, чтобы вернуть ее в Штаты.

Бриттни Грайнер. «Боюсь остаться здесь навсегда». Звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО

Источник: https://rsport.ria.ru/20220705/ssha-1800545649.html
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