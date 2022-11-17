Источник: баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была направлена в Мордовию, где ей предстоит отбывать тюремное заключение в одной из местных колоний, сообщает Reuters.

32-летняя спортсменка находится в исправительной колонии в поселке Явас.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево», где в ее багаже нашли гашишное масло.

В августе суд вынес Грайнер вердикт — 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей.