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Сегодня, 17:06

Источник: баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бриттни Грайнер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была направлена в Мордовию, где ей предстоит отбывать тюремное заключение в одной из местных колоний, сообщает Reuters.

32-летняя спортсменка находится в исправительной колонии в поселке Явас.

Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево», где в ее багаже нашли гашишное масло.

В августе суд вынес Грайнер вердикт — 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей.

Бриттни Грайнер
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