Источник: баскетболистку Грайнер отправили в колонию в Мордовии
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была направлена в Мордовию, где ей предстоит отбывать тюремное заключение в одной из местных колоний, сообщает Reuters.
32-летняя спортсменка находится в исправительной колонии в поселке Явас.
Двукратная олимпийская чемпионка Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана в феврале в аэропорту «Шереметьево», где в ее багаже нашли гашишное масло.
В августе суд вынес Грайнер вердикт — 9 лет тюрьмы и штраф 1 миллион рублей.
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