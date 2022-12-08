Баскетболистка УГМК Белякова — об обмене Грайнер: «Мы рады, что ситуация разрешилась»

Защитник УГМК, бывшая одноклубница Бриттни Грайнер Евгения Белякова в комментарии корреспонденту «СЭ» отреагировала на обмен олимпийской чемпионки на Виктора Бута.

«С любой точки зрения могу сказать, что мы рады, счастливы, что так разрешилась ситуация. Прежде всего, это хороший человек, игрок, у которого еще есть все возможности вернуться в баскетбол. Это не может не радовать, вдохновлять. В последнее время было тяжело списываться. Общение остановилось, когда ее перевели в исправительную колонию. Мы ничего не знали. Наверное, так и должно было быть, так правильно», — сказала Белякова «СЭ».

8 декабря стало известно, что обмен Грайнер на Бута произвели в аэропорту Абу-Даби. Двукратная олимпийская чемпионка была арестована 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Она была приговорена к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы.