Главный тренер "Химок" считает, что Мозгов поможет команде

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис оценил перспективы центрового Тимофея Мозгова в команде. Чемпион НБА-2016 заключил с клубом из Подмосковья контракт на один сезон.

"Мозгов - один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт "Химок". - У нас уже был опыт совместной работы в "Химках" во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем.

Сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет. Он всегда борется, профессионально относится к делу, играет сердцем, имеет характер и, самое главное, хочет играть, ведь весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. У него большое желание, и я думаю, что у нас все получится. Он полон энергии, а мастерства у него достаточно, чтобы вспомнить, как он может играть".