Формат Кубка России изменится со следующего сезона, победитель турнира будет определятся в плей-офф. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

– Формат Кубка России поменяется со следующего года, – цитирует ТАСС Кириленко. – Мы поняли, что нужна своя домашняя команда, иначе страдает посещаемость. Может быть, когда мы дорастем до топового уровня, то мы вернемся к формату "Финала четырех", но пока формат изменится на классический плей-офф.

Согласно регламенту соревнований, участие в турнире могут принимать только баскетболисты с российским гражданством. Самым титулованным клубом является ЦСКА, который выигрывал турнир четырежды (2005, 2006, 2007, 2010). Первый розыгрыш Кубка России прошел в 2000 году.