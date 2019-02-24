Евгений Валиев: "Такие ответственные игры, как с Финляндией, дают особый адреналин"

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча с Финляндией в Перми. От этой игры зависит судьба выхода команды на чемпионат мира и Олимпийские игры.

– После победы Финляндии над Францией промелькнула мысль, что так, возможно, даже лучше для нас, – цитируют "Известия" Валиева. – В Перми мы проверим, насколько мы хороши как команда. Такие ответственные игры дают особый адреналин. Конечно, есть и волнение, но, думаю, оно уйдет, как только мы выйдем на паркет. Ведь нас будет поддерживать полный зал. В Перми умеют болеть.

Мы не занимается подсчетами и думаем только о победе. В сборной суператмосфера. Даже несмотря на отсутствие травмированных игроков, баскетболистов, выступающих в Евролиге, мы сплотились ради общей цели и должны выйти на чемпионат мира. Загадывать ничего не стану, но надеюсь, что все будет хорошо.