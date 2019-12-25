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Евгений Пашутин: «Возвращение Фридзона — отличный подарок под Новый год»

01:36
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Главный тренер «Локомотива» Евгений Пашутин рад возвращению Виталия Фридзона в строй. Капитан команды получил травму 5 ноября, а спустя неделю был успешно прооперирован в Москве.

— Он уже провел полноценную тренировку в полном контакте, тренируется индивидуально, очень много бросает и горит желанием вернуться на паркет, — отметил в разговоре с «Известиями» Евгений Пашутин. — Возвращение капитана — отличный подарок тренерскому штабу и нашим болельщикам под Новый год.

Дополнительная информация

https://iz.ru/957729/timur-ganeev/kist-mastera-cnaiper-loko-vitalii-fridzon-vozvrashchaetsia-v-stroi

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