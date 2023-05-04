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Дело о нападении на Шведа передали в московский Следственный комитет

Виктория Кравченко
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Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что дело о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним.

«Прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК», — цитирует Нефедову РИА Новости.

В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний российский спортсмен был доставлен в хирургическое отделение одной из клиник с черепно-мозговой травмой.

3 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230504/shved-1869604361.html
Алексей Швед
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