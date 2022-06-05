Бывший главный тренер сборной России возглавил баскетбольный клуб «Самара»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич возглавил баскетбольный клуб «Самара», сообщает пресс-служба команды. Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.

В тренерский штаб мужской команды войдут Владислав Коновалов, последние годы работавший в саратовском «Автодоре», Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в сборной России и системе столичного ЦСКА, а также ветеран клуба Александр Полинкевич.

Базаревич ранее возглавлял самарские клубы — с 2011 по 2014 год «Красные Крылья» и в сезоне 2005-2006 «ЦСК ВВС-Самара».

Базаревич также пять лет возглавлял национальную сборную России, с которой доходил до полуфинала Евробаскета-2017 и пробивался в финальный этап Кубка мира-2019.

17 мая, стало известно, что Игорь Грачев, возглавлявший «Самару» с 2017 года, покидает свой пост. Под руководством Грачева самарский клуб дважды выиграл суперлигу (2019, 2021) и дважды взял Кубок России (2020, 2022).