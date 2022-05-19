Баскетболистки Премьер-лиги отвергли идею потолка зарплат

Баскетболистки женской баскетбольной Премьер-лиги обратились к руководству Российской федерации баскетбола (РФБ) с просьбой отказаться от идеи введения потолка зарплат.

«Мы, игроки российской Премьер-лиги, были ознакомлены с лимитом по зарплате, который хотят ввести со спортивного сезона 2024/25 гг. Мы не согласны с этой инициативой и хотим ее отвергнуть», — говорится в письме в адрес РФБ (имеет в распоряжении «СЭ»).

Ранее сообщалось, что в Премьер-лиге планируют ограничить месячную зарплату в диапазоне от 80 000 до 800 000 рублей. При этом клубам можно будет оставить двух «звезд клуба» с неограниченной зарплатой.