Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой стал отцом, сообщает официальный Твиттер армейцев.
– Возлюбленная армейца Николь подарила баскетболисту сына Трея, рост новорожденного 52 см, вес - 3400 грамм, – написали красно-синие в Твиттере.
Напомним, что 24-летний российский форвард из-за родов жены не смог принять участие в заключительном отборочном матче Кубка мира 2019 года против команды Финляндии (91:76).
С финнами справились. Россия едет на чемпионат мира
С новорожденным! 🎉– CSKA Moscow (@cskabasket) 25 февраля 2019 г.
Сегодня центровой нашей команды @Bolomboy21 стал отцом! Возлюбленная армейца Николь подарила баскетболисту сына Трея, рост новорожденного 52 см, вес 3400 г.
Поздравляем новоиспеченных родителей с первенцем и желаем крепкого здоровья всей семье!#CSKAbasket pic.twitter.com/bSZgkhdwNW