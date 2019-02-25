Центровой ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой стал отцом, сообщает официальный Твиттер армейцев.

– Возлюбленная армейца Николь подарила баскетболисту сына Трея, рост новорожденного 52 см, вес - 3400 грамм, – написали красно-синие в Твиттере.

Напомним, что 24-летний российский форвард из-за родов жены не смог принять участие в заключительном отборочном матче Кубка мира 2019 года против команды Финляндии (91:76).

С финнами справились. Россия едет на чемпионат мира