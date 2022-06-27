Дело американской баскетболистки Грайнер начнут рассматривать 1 июля

Химкинский суд Московской области 1 июля начнет рассмотрение по существу дела баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, информирует РЕН ТВ.

5 марта этого года сотрудники шереметьевской таможни задержали двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК.

Спортсменка прибыла из Нью-Йорка. Во время прохождения зеленого коридора ее багаж привлек внимание служебной собаки. В ручной клади у американки нашли вейпы с маслом каннабиса.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.