Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 16:20

Дело американской баскетболистки Грайнер начнут рассматривать 1 июля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Химкинский суд Московской области 1 июля начнет рассмотрение по существу дела баскетболистки из США Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков, информирует РЕН ТВ.

5 марта этого года сотрудники шереметьевской таможни задержали двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК.

Спортсменка прибыла из Нью-Йорка. Во время прохождения зеленого коридора ее багаж привлек внимание служебной собаки. В ручной клади у американки нашли вейпы с маслом каннабиса.

В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», предусматривающей от 5 до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/993149-khimkinskii-sud-1-iiulia-rassmotrit-delo-basketbolistki-grainer
БК УГМК
1
0
Читайте также
Инжир: польза и вред для организма человека
Исчез из России во время спецоперации, якобы обещал клубам мораторий, подставил Дюкова. Почему Ашот Хачатурянц покинул пост президента Премьер-лиги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баранова считает, что нужно проводить для легионеров уроки погружения в законодательство России
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости