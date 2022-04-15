Полтора десятка суперфиналов! Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» отпраздновала юбилей

Лучшими в 15-м сезоне Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» стали команды из Свердловской области и Татарстана.

Невероятно, но один из самых узнаваемых проектов страны в области детского спорта в нынешнем году отмечает 15-летие. С 2007 года Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» проделала огромный путь. Подтверждение тому — география проекта и охват участников. И все эти годы турнир проводится при поддержке генерального партнера ПАО «Т Плюс», входящего в группу компаний «Ренова».

— «КЭС-БАСКЕТ» изначально задумывался как большой спортивный праздник для детей школьного возраста, — отмечает гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. — И мы видим, что с каждым годом он получается все лучше и лучше. Сейчас это настоящее шоу высокого класса.

От Лиги чемпионов до ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

В сезоне-2021/22 в чемпионате приняло участие более 11 500 команд из 68 регионов России. 32 лучших коллектива юношей и девушек добрались до суперфинала, который прошел в Нижегородской области.

Соорганизаторами мероприятия выступили правительство Нижегородской области, Министерство спорта Нижегородской области и ГАУ НО «Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий».

Президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов в последний день соревнований напомнил, что каждый сезон лиги посвящен памятным событиям в истории нашей страны. На этот раз их набралось сразу пять.

— В этом году мы отмечаем 50 лет победы мужской сборной на Олимпиаде в Мюнхене и 30 лет победы женской сборной на Олимпийских играх 1992 года, — сказал Фролов. — 15 лет назад, в 2007 году, и женская, и мужская сборные России стали чемпионами Европы. Кроме этого, в этом году исполняется 15 лет ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Поэтому сезон проходит под лозунгом «Вспомнить все». Хотя на самом деле все только начинается.

Почти неделю участники финальных соревнований боролись за высокие места — групповой турнир, плей-офф, утешительные соревнования. В прошлом году сильнейшими среди девушек стали представительницы Чкаловского района Екатеринбурга. На этот раз в матче за первое место уралочкам выпало встретиться с соперницами из Черниговского района Приморского края. Интриги в этом матче не получилось — с первых минут баскетболистки из Свердловской области взяли инициативу в свои руки. Уже после первой четверти на табло горели цифры 24:8. В оставшееся игровое время спортсменки из Приморского края не смогли ничего противопоставить соперницам. Матч завершился со счетом 80:43.

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Фото Пресс-служба ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пресс-служба «КЭС-БАСКЕТ»

Решающие матчи Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» принимал КРК «Нагорный», где на площадку регулярно выходят лучшие баскетболисты страны в матчах Единой лиги ВТБ, а год назад в город приезжала и решающая стадия одного из самых престижных еврокубков.

— Очень рад, что Нижний Новгород вновь стал баскетбольной столицей России, — сказал собравшимся губернатор области Глеб Никитин. — В прошлом году в «Нагорном» мы принимали «Финал восьми» Лиги чемпионов. Сейчас болели и переживали уже за наших ребят, которые участвовали в этой замечательной лиге. Матчи показали, что игры среди школьников могут быть не менее захватывающими, чем у взрослых, и что у нашего баскетбола большое будущее.

Праздник баскетбола

В решающем матче среди команд юношей мы также увидели одного из участников прошлогоднего финала — команда Фрунзенского района Санкт-Петербурга тогда уступила оппонентам из Кирово-Чепецка. Сейчас же ребята сражались за золото с ровесниками из Кукморского района Татарстана.

Финал вышел невероятно ярким и напряженным. Борьба, эмоции, громкие болельщики — в Нижнем Новгороде высадился настоящий десант из Татарстана. Интрига сохранялась до самого конца — даже за несколько секунд до окончания встречи не было понятно, кто станет победителем. Возможно, именно поддержка трибун помогла команде из Кукморского района — 66:64. Петербуржцы снова с серебром.

— Финальная встреча нагляднее, чем можно выразить любыми словами, показала красоту баскетбола, — сказал после финальной сирены специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. — Только здесь за несколько десятых секунды непонятно, кто победит, так было и сегодня. Я хочу поблагодарить команды. Уверен, вы запомните этот матч на всю жизнь! Конечно, низкий поклон группе компаний «Ренова», ПАО «Т Плюс» и всем, кто принимал участие в организации этого прекрасного финального турнира.

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Пресс-служба ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Надо отметить, что суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» не только и не столько матчи — это настоящий фестиваль баскетбола. Мастер-классы, показательные матчи, мероприятия с участием звезд давно стали его визитной карточкой. Не стал исключением и 15-й сезон. В рамках суперфинала на площадку в товарищеских матчах вышли и региональные представители лиги, и тренеры команд-участниц, а также, впервые в истории «КЭС-БАСКЕТа», арбитры.

И если матч между региональными представителями завершился с равным счетом 47:47, то борьба между командами тренеров юношей и девушек развернулась нешуточная. Специалисты в каждом эпизоде личным примером показывали подопечным, которые следили за ними с трибун, как нужно отдаваться игре, выходя на площадку. Они отметились и классными перехватами, и точными передачами, и красивыми бросками с дальней и средней дистанции. По итогам матча победу одержали тренеры команд юношей — 69:41.

Настоящим украшением финального дня турнира стал уже традиционный Матч звезд. Только представьте на одной площадке олимпийских чемпионок Светлану Антипову, Ирину Сумникову, Елену Швайбович и Ирину Минх. А также бронзового призера Олимпийских игр Ольгу Артешину, чемпионов Европы Алексея Саврасенко, Захара Пашутина и Петра Самойленко, призера чемпионатов мира и Европы, победителя Евролиги Сергея Панова, еще одного чемпиона Евролиги Владимира Дячка и главу Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко!

Против сборной звезд выступила команда ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». А тренерами сборных стали полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, олимпийские чемпионы Евгений Гомельский, Иван Едешко, Елена Баранова, Сергей Тараканов и бронзовый призер Олимпийских игр Илона Корстин. Как и положено звездам, участники матча играли красиво и достойно, а сама встреча, тоже по доброй традиции, закончилась ничьей — 59:59.

Суперфинал чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Пресс-служба ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

Призы и памятные подарки по итогам соревнований получали не только спортсмены, но и организаторы. Все сотрудники лиги были удостоены благодарности от Минспорта РФ, а руководитель Алексей Фролов — медали Николая Озерова. А завершился суперфинал грандиозным концертом белорусско-российской поп-рок-группы IOWA.

— Первые шаги ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сделала как раз здесь, в нашем Приволжском федеральном округе, — напомнил участникам и гостям полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. — Здорово, что она превратилась в мощное молодежное движение. То, что мы сегодня увидели, — это невероятно! Знайте, что в Приволжском федеральном округе мы всегда вас поддержим, для вас всегда открыты двери. Мы надеемся, что и традиции «КЭС-БАСКЕТа», и нынешняя победа представителей Приволжского федерального округа в финале будут иметь продолжение.

Итоговое положение команд:

Девушки

1. Свердловская область (Екатеринбург, Чкаловский район)

2. Приморский край (Черниговский район)

3. Санкт-Петербург (Кировский район)

MVP — Александра Богданова (Свердловская область)

Юноши

1. Республика Татарстан (Кукморский район)

2. Санкт-Петербург (Фрунзенский район)

3. Вологодская область (Вологда)

MVP — Булат Хурамшин (Татарстан)