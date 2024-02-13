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Сегодня, 18:07

Заседание по делу избиения Алексея Шведа перенесено на 11 марта

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Пресненском районном суде Москвы состоялось второе слушание по делу призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги и лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа, на которого было совершено нападение поздно вечером 1 мая рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы.

В ходе заседания обвиняемый по делу Юсуф Мирашуров заявил, что признает свою вину. Далее прокурор приступил к слушанию дела по существу, огласив многие документы, которые содержатся в шести томах уголовного дела. Однако до обвинительного заключения дело не дошло.

Из-за отсутствия свидетелей и потерпевшего (Алексей Швед выступает в чемпионате Китая) прокурор попросил суд перенести заседание на более позднюю дату. В итоге судья установила, что следующее заседание состоится 11 марта.

Юсуф Мирашуров обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. На первом слушании ему была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2024 года.

Баскетбол
Алексей Швед
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