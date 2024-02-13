Актер Свиридов считает, что Россия больше теряет от отстранения от международных соревнований

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов считает, что недопуск российских клубов на международные соревнования ослабил мировой баскетбол.

«Если честно, это палка о двух концах. Баскетбол у нас есть, у нас футбола нет. Выходя на соревнования серьезного уровня в баскетболе, Россия занимала достойные места. Ослабление идет с двух сторон, но мы, наверное, теряем чуть больше», — цитирует Свиридову «Газета.ru».