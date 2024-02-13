Актер Свиридов считает, что Россия больше теряет от отстранения от международных соревнований
Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов считает, что недопуск российских клубов на международные соревнования ослабил мировой баскетбол.
«Если честно, это палка о двух концах. Баскетбол у нас есть, у нас футбола нет. Выходя на соревнования серьезного уровня в баскетболе, Россия занимала достойные места. Ослабление идет с двух сторон, но мы, наверное, теряем чуть больше», — цитирует Свиридову «Газета.ru».
28 ноября исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.
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