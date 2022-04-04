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Сегодня, 15:36

В РФБ ответили на вопрос о подаче иска в CAS на решение FIBA об исключении российских команд

Сергей Федоров
Корреспондент
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Генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья Галкина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможной подаче иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации баскетбола (FIBA) о запрете на выступление в международных турнирах для российских клубов и национальной сборной.

«Сейчас этот вопрос определяют сами клубы, у нас таких решений нет», — сказала Галкина «СЭ».

Российские команды не смогут принимать участия в турнирах до дальнейшего уведомления FIBA.

Сборная России по баскетболу
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