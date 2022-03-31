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31 марта, 23:45

Кириленко: «ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики»

Кириленко считает, что ФИБА четко разделяют спортивную и политическую часть
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что международная федерация баскетбола (ФИБА) придерживается принципа «спорт вне политики».

«За время моего пребывания в ФИБА у нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики». И, конечно, сейчас давление на все спортивные федерации, включая баскетбольную, беспрецедентное. Поэтому, конечно, я рад что они делают все возможное, чтобы следовать своему вектору, четко разделяя спортивную и политическую часть», — приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта ФИБА отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/14245345
Андрей Кириленко
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