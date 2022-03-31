Кириленко: «ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что международная федерация баскетбола (ФИБА) придерживается принципа «спорт вне политики».

«За время моего пребывания в ФИБА у нас с участниками мирового баскетбола сложились очень хорошие рабочие отношения, и ФИБА как организация старается максимально придерживаться принципа «спорт вне политики». И, конечно, сейчас давление на все спортивные федерации, включая баскетбольную, беспрецедентное. Поэтому, конечно, я рад что они делают все возможное, чтобы следовать своему вектору, четко разделяя спортивную и политическую часть», — приводит слова Кириленко ТАСС.

1 марта ФИБА отстранила все российские команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой.