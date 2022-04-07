Тренер «Милана» Мессина считает, что ФИБА должна увеличить размер площадок

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина заявил о необходимости увеличить размеры баскетбольных площадок.

«Я думаю, что это необходимо для улучшения игры в будущем. Кроме того, в Европе сейчас появились игроки, которые физически более сильные, быстрые и крупные, а площадка для них слишком мала. Я думаю, что это будет долгосрочной проблемой, мы не собираемся решать ее в ближайшее время», — приводит слова Мессина BasketNews.

На данный момент для официальных соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) размеры игровой площадки должны быть 28 метров в длину и 15 метров в ширину.

Для всех других соревнований площадки должны быть с минимальными размерами 28х15 метров.

«Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, одержав 18 побед в 27 матчах.