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Сегодня, 22:01

В «Фенербахче» выявлен четвертый случай заражения коронавирусом

Анна Горшкова
Корреспондент

Еще один игрок «Фенербахче» сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.

Это уже четвертый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в команде за последние дни. Ранее главный тренер Саша Джорджевич, а также один игрок и один сотрудник команды сдали положительные анализы и находятся на карантине.

В четверг «Фенербахче» в Евролиге обыграл «Жальгирис Каунас» со счетом 73-67 и занимает 10-е место в турнирной таблице. 27 января команда сыграет в гостях с тель-авивским «Маккаби» в матче 21-го тура.

Коронавирус
БК Фенербахче
Евролига
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