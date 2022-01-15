Журова отреагировала на проблему женской сборной России по баскетболу с въездом в США

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о возможном недопуске женской сборной России по баскетболу в США из-за проблем в визами и прививками.

«Такие вещи всегда делаются заранее. Есть специальный департамент, который разрешает по особым случаям приезжать спортсменам на соревнования. Конькобежцев и остальных спортсменов уже пускали с российскими прививками. Просто наши федерации должны работать во взаимосвязи с этим департаментом. Что касается виз, все все делают заранее. Только у одних есть проблемы, а у других нет. Тянут до конца, безусловно, есть такой момент. Просто нужно делать все с запасом. Федерация должна приложить все усилия. Но все же для спортсменов должны признать прививки тех стран, где они выступают, чтобы впоследствии не возникало таких проблем», — сказала Журова «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что существует вероятность пропуска женской сборной России по баскетболу квалификации чемпионата мира-2022, которая пройдет с 10 по 13 февраля в Вашингтоне. На данный момент нашу сборную не готовы впустить в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса.

Также существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России прекратило в 2020 году.