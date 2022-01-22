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Сегодня, 12:36

Янис Тимма и Анна Седокова переехали в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Янис Тимма и Анна Седокова.
Фото Instagram

Бывший форвард «Химок» и УНИКСа Янис Тимма и его супруга, знаменитая певица Анна Седокова переехали в Майами.

О переезде сообщила Седокова у себя в Instagram.

«Итак, мы переезжаем в новый дом и безумно волнуемся, потому что мы его еще не видели. По картинкам он очень красивый. Но я уверена, что он будет великолепен», — написала в сторис Седокова.

Сторис Анны Седоковой. Фото Instagram
Сторис Анны Седоковой.
Фото Instagram

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020 года.

Тимма является свободным агентом с декабря 2021 года, когда истек его контракт с УНИКСом. Прошлым летом 29-летний баскетболист из Латвии пытался продолжить карьеру в США и выступал в летней лиге НБА за «Орландо», однако ни один клуб не предложил форварду контракт.

Янис Тимма
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