В Австралии мужская команда выиграла женские соревнования в рамках кампании за инклюзивность
Юношеская команда по нетболу Queensland Suns столкнулась с грандиозным хейтом в соцсетях, после того как выиграла соревнования для девушек в австралийском Брисбене. Нетбол — традиционно женский вид спорта, напоминающий баскетбол. Австралия хочет включить его в программу Олимпиады-2032 (которая также пройдет в Брисбене), поэтому ей срочно необходимо развивать мужское направление этой игры. Но пока мужских нетбольных команд на Зеленом континенте очень мало, и уровень конкуренции там оставляет желать лучшего. Поэтому юношей U17 было решено заявить на студенческий турнир для девушек U18.
Однако выяснилось, что даже не слишком мастеровитые юноши в нетболе имеют существенное преимущество перед тренированными девушками. Queensland Suns легко выиграл все матчи, разгромив в финале девичью команду Bull Sharks со счетом 46:12. После этого спортивные власти штата Квинсленд и сами нетболисты подверглись жесткой критике в соцсетях. Болельщики называют появление мужской команды в женском чемпионате неуместным и позорным. По их мнению, такой эксперимент противоречит спортивному принципу, и его невозможно оправдать желанием придать импульс развитию мужского нетбола и борьбой за инклюзивность в спорте.
Okay #netballTwitter open to honest feedback here. Did Netball Queensland get this one wrong or until there are genuine avenues for boys to play, should they be included in girls championships? https://t.co/QiaJpWl5ez— Emma Greenwood (@EmmaGreenwood12) September 22, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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