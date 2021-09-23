В Австралии мужская команда выиграла женские соревнования в рамках кампании за инклюзивность

Юношеская команда по нетболу Queensland Suns столкнулась с грандиозным хейтом в соцсетях, после того как выиграла соревнования для девушек в австралийском Брисбене. Нетбол — традиционно женский вид спорта, напоминающий баскетбол. Австралия хочет включить его в программу Олимпиады-2032 (которая также пройдет в Брисбене), поэтому ей срочно необходимо развивать мужское направление этой игры. Но пока мужских нетбольных команд на Зеленом континенте очень мало, и уровень конкуренции там оставляет желать лучшего. Поэтому юношей U17 было решено заявить на студенческий турнир для девушек U18.

Однако выяснилось, что даже не слишком мастеровитые юноши в нетболе имеют существенное преимущество перед тренированными девушками. Queensland Suns легко выиграл все матчи, разгромив в финале девичью команду Bull Sharks со счетом 46:12. После этого спортивные власти штата Квинсленд и сами нетболисты подверглись жесткой критике в соцсетях. Болельщики называют появление мужской команды в женском чемпионате неуместным и позорным. По их мнению, такой эксперимент противоречит спортивному принципу, и его невозможно оправдать желанием придать импульс развитию мужского нетбола и борьбой за инклюзивность в спорте.