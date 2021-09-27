Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

37-летний Бурусис возобновил карьеру во втором дивизионе чемпионата Греции

17:30

37-летний центровой Иоаннис Бурусис возобновил карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Греции «Кардицас». Бурусис объявил об уходе из баскетбола прошлым летом, его последним клубом был «Перистери».

«С большим уважением отношусь к клубу из моего родного города. Здесь я делал свои первые шаги в баскетболе. Хочу помочь тренеру и внести свой вклад в чемпионство во втором дивизионе чемпионата Греции», — написал Бурусис в Instagram.

Публикация от @bourou29

Бурусис занимает третье место в истории Евролиги по количеству подборов (1603). Ранее он выступал за «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Милан», «Реал» и «Басконию». В сезоне-2014/2015 центровой стал чемпионом Евролиги в составе «Реала».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд