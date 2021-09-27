37-летний Бурусис возобновил карьеру во втором дивизионе чемпионата Греции
37-летний центровой Иоаннис Бурусис возобновил карьеру в команде второго дивизиона чемпионата Греции «Кардицас». Бурусис объявил об уходе из баскетбола прошлым летом, его последним клубом был «Перистери».
«С большим уважением отношусь к клубу из моего родного города. Здесь я делал свои первые шаги в баскетболе. Хочу помочь тренеру и внести свой вклад в чемпионство во втором дивизионе чемпионата Греции», — написал Бурусис в Instagram.
Бурусис занимает третье место в истории Евролиги по количеству подборов (1603). Ранее он выступал за «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Милан», «Реал» и «Басконию». В сезоне-2014/2015 центровой стал чемпионом Евролиги в составе «Реала».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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