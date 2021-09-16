Пашутин высказался о смерти Ивковича: «Открытый человек с большой душой и сердцем»
Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин отреагировал на информацию о смерти баскетбольного тренера Душана Ивковича.
Ранее, 16 сентября, стало известно, что Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде.
«Соболезнования семье! Я хорошо знаю его жену и детей. Желаю родным и близким оставаться сильными, чтобы они смогли пережить утрату. Ивкович был открытым человеком с большой душой и сердцем. Вечная память!» — сказал Пашутин «СЭ».
В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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