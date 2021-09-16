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Пашутин высказался о смерти Ивковича: «Открытый человек с большой душой и сердцем»

12:57
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Двукратный чемпион Евролиги Захар Пашутин отреагировал на информацию о смерти баскетбольного тренера Душана Ивковича.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде.

«Соболезнования семье! Я хорошо знаю его жену и детей. Желаю родным и близким оставаться сильными, чтобы они смогли пережить утрату. Ивкович был открытым человеком с большой душой и сердцем. Вечная память!» — сказал Пашутин «СЭ».

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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