«Уралмаш» передаст средства с продажи билетов пострадавшим в «Крокусе»

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» передаст все средства с продажи билетов на два ближайших домашних матча Единой лиги ВТБ в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается в Telegram-канале клуба.

Средства будут переданы с матчей с «Автодором» (25 марта) и «Минском» (31 марта). Матч с «Автодором» начнется с минуты молчания. Все развлекательные мероприятия на игре отменены.