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Сегодня, 16:50

«Уралмаш» передаст средства с продажи билетов пострадавшим в «Крокусе»

Виктория Кравченко
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Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» передаст все средства с продажи билетов на два ближайших домашних матча Единой лиги ВТБ в помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщается в Telegram-канале клуба.

Средства будут переданы с матчей с «Автодором» (25 марта) и «Минском» (31 марта). Матч с «Автодором» начнется с минуты молчания. Все развлекательные мероприятия на игре отменены.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.
БК Уралмаш
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