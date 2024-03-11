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Сегодня, 15:35

Заседание по делу избиения Алексея Шведа перенесено на 26 марта из-за неявки свидетелей

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Третье слушание по делу призера Олимпийский игр, чемпиона Евролиги и лучшего снайпера чемпионата Европы-2017 Алексея Шведа в Пресненском районном суде Москвы было перенесено на 26 марта. Прокурор попросил об этом из-за неявки ни одного свидетеля, которых в этом уголовном деле более 15 человек. Также обвиняемый, гражданин Таджикистана Юсуф Мирашуров, попросил замену переводчика.

Мирашуров обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. На первом слушании ему была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2024 года. На втором заседании он заявил, что признает свою вину.

На Шведа было совершено нападение поздно вечером 1 мая рядом с рестораном на Большой Никитской улице в центре столицы. Подробнее о этом деле и почему, в нем остался один обвиняемый можно прочитать в материале «СЭ».

15 февраля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин недоволен тем, что только один фигурант дела об избиении Шведа привлечен к ответственности.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что после избиения Шведа в центре Москвы «было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей — однако отмечается, что к ответственности привлечен только один фигурант», — цитирует Быстрыкина Telegram-канал СК РФ.

Алексей Швед
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