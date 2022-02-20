У баскетболистки Анны Петраковой родился сын

37-летняя Петракова является супругой американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Кэндис Паркер. Именно она сообщила о рождении ребенка в своем Instagram. Мальчика назвали Эйрр Ларри Петраков Паркер.

Петракова и Паркер в браке с 2019 года. Ранее Паркер была в браке с мужчиной — известным баскетболистом Шелдоном Уильямсом (отыграл девять сезонов в НБА). Петракова встречалась с капитаном ЦСКА Никитой Курбановым.

Ее красоте поражался сам Леброн, но в жизни российской баскетболистки произошел неожиданный поворот. Кто такая Анна Петракова