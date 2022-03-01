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Сегодня, 18:02

Международная федерация баскетбола отстранила российские сборные и клубы от соревнований

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз орагнизации.

В заявлении сказано, что решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Российские команды не смогут принимать участия в турнирах до дальнейшего уведомления.

Решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) и также распространяется на баскетбол 3х3.

Источник: https://tass.ru/sport/13919359
Сборная России по баскетболу
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