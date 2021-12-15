Ее красоте поражался сам Леброн, но в жизни российской баскетболистки произошел неожиданный поворот. Кто такая Анна Петракова

Стало известно, что чемпионка Евролиги ждет ребенка от звездной баскетболистки Кэндис Паркер.

Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА Кэндис Паркер сделала сенсационное (а для кого-то — и скандальное) заявление. В своем инстаграме она объявила, что ее жена, российская баскетболистка Анна Петракова, ждет ребенка.

«С юбилеем, моя жена! Два года назад я женилась на своей лучшей подруге перед нашими близкими и друзьями. Мое сердце могло взорваться. Я плакала, как младенец. Знать меня или тебя — значит знать нашу любовь. Это путешествие было нелегким. Я горжусь нами и тем, что мы построили и кем мы стали. Спасибо за то, что всегда любила Лайлу как свою собственную, за мое спокойствие, за мою поддержку, за мой разумный голос, за мой смех, за мои объятия, за мой танец под дождем, за мое счастье, за мой дом. Мы всегда мечтали вырастить свою семью. Мне не верится, что у нас скоро появится ребенок! Лайле не терпится стать старшей сестрой!» — пишет Паркер.

Не норма

Однополые браки официально запрещены в России и во многих других странах. Но в женском баскетболе они давно не новость. Можно перечислить с десяток таких случаев, которые были преданы огласке. Особенно в последние два-три года. Например, Кортни Вандерслут и Элли Куигли стали первой «семейной парой», которая в один год выиграла Евролигу и НБА (в составе «Чикаго Скай» и УГМК соответственно). MVP женской НБА-2018 Брианна Стюарт, также поигравшая в России, женилась на Марте Ксаргай. Выигравшая бронзу в составе сборной России на Играх-2008 в Пекине, а ныне ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бэкки Хэммон «замужем» за бывшей баскетболисткой Брэндой Милано. Но и назвать это нормой тоже нельзя. Все-таки большинство баскетболисток заводят традиционные семьи.

Если же говорить про Паркер, то она долгое время была в браке с мужчиной — известным баскетболистом Шелдоном Уильямсом (отыграл девять сезонов в НБА), Петракова в свое время встречалась с капитаном ЦСКА Никитой Курбановым.

Держи меня крепче pic.twitter.com/qoDMkjnVZm — BCUMMC * Informal site (@InSiteBCUMMC) October 10, 2016

Знакомство в УГМК

Анна Петракова всегда считалась самой красивой баскетболисткой своего поколения. При этом еще и супервостребованной. В своей карьере Анна выступала за все ведущие клубы страны, включая ЦСКА (когда у армейцев была женская команда), «Вологду-Чеваката», «Динамо» (Курск), «Динамо» (Москва) и УГМК. В составе екатеринбургского клуба Петракова выиграла Евролигу, а также четыре раза становилась чемпионкой России. В УГМК Анна и познакомилась с Кэндис Паркер. Легенда женского НБА выступала в российском клубе с 2010 по 2015 год.

Петракова завершила карьеру по окончании сезона-2016/17, однако отдохнуть от профессионального спорта ей так и не удалось. Звонок из Российский федерации баскетбола (РФБ) изменил планы чемпионки. С 2017 по 2019 год она была ассистентом главного тренера женской сборной России по баскетболу.

— Я хотела заняться чем-то другим, например, получить образование в сфере психологии, — рассказывала в интервью «Известиям» Петракова. — Но потом поняла, что все-таки скучаю по баскетболу. Это была моя жизнь на протяжении 24 лет, и такой колоссальный опыт нужно использовать. Когда мне позвонили из РФБ и предложили стать ассистентом Олафа Ланге, я сразу согласилась.

Кэндис Паркер и Анна Петракова. Фото candaceparker, Instagram

Правда, тренерский штаб австралийца не смог проявить себя во всей красе. Сборная неудачно выступила на Евробаскете-2019 в Сербии и не смогла пробиться даже в олимпийскую квалификацию (попасть в топ-6). Наша женская команда пропустила уже вторые Олимпийские игры подряд. Последний раз мы выступали на Играх в 2012 году, когда в составе была Анна.

— Безусловно, мой самый запоминающийся турнир — Олимпийские игры-2012, — вспоминает Анна. — У нас была высочайшая конкуренция — чтобы попасть в ту команду, надо было в буквальном смысле грызть паркет. Увы, мы остановились в шаге от медалей и заняли обидное четвертое место, но я почувствовала дух Олимпиады. Это что-то фантастическое. В Олимпийской деревне я встретила Леброна Джеймса — он подошел к нам в столовой. После этого я еще раз пять встречала его в США, но он постоянно не мог вспомнить, знакомы мы или нет.

Единственное разочарование

Анна немного скромничает. Поговаривают, что Леброн сам подошел к столику сборной России и попросил, чтобы Бекки Хэммон познакомила его с Анной. Даже Король был поражен красотой россиянки.

Стоит отметить, что Анна отлично говорит по-английски. Она училась и начинала свою карьеру в США. Правда, поиграть в WNBA так и не получилось.

ULL gave me a foundation to become a pro!! My second home ??#GeauxCajuns https://t.co/N6HWpUj2ca — Anna Petrakova (@PetrARuLove) December 1, 2021