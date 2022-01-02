«Тофаш» разгромил «Афьон Беледие» в чемпионате Турции с преимуществом в 90 очков
«Тофаш» одержал разгромную победу над «Афьон Беледие» в чемпионате Турции по баскетболу — 145:55.
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Тофаша» Томислав Зубчич и Кейси Шеперд, они оба набрали по 21 очку. Отметим, что оба игрока имеют опыт выступлений в Единой лиге ВТБ: Зубчич играл за «Автодор», «Нижний Новгород» и «Енисей», а Шеперд — за «Нижний Новгород».
Баскетбол
Чемпионат Турции
Регулярный сезон
«Тофаш» — «Афьон Беледие» — 145:55 (27:15, 54:19, 35:14, 29:7)
Т: Зубчич, Шеперд (оба — 21), Кук (20)
А: Дириль (14), Чевирген, Озбудак (оба — 10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю