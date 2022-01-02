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«Тофаш» разгромил «Афьон Беледие» в чемпионате Турции с преимуществом в 90 очков

17:48

«Тофаш» одержал разгромную победу над «Афьон Беледие» в чемпионате Турции по баскетболу — 145:55.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Тофаша» Томислав Зубчич и Кейси Шеперд, они оба набрали по 21 очку. Отметим, что оба игрока имеют опыт выступлений в Единой лиге ВТБ: Зубчич играл за «Автодор», «Нижний Новгород» и «Енисей», а Шеперд — за «Нижний Новгород».

Баскетбол

Чемпионат Турции

Регулярный сезон

«Тофаш» — «Афьон Беледие» — 145:55 (27:15, 54:19, 35:14, 29:7)

Т: Зубчич, Шеперд (оба — 21), Кук (20)

А: Дириль (14), Чевирген, Озбудак (оба — 10)

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Иван Торопцев все материалы автора
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