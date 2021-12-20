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«Милан» лишился форварда Датоме и разыгрывающего Родригеса

18:24
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Список травмированных игроков «Милана» пополнился двумя баскетболистами.

Как сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter, у форварда Луиджи Датоме — проблемы с приводящей мышцей, на восстановление потребуется около месяца. Испанский разыгрывающий Серхио Родригес на днях пройдет дополнительное обследование по поводу травмы стопы.

Ранее из-за перелома руки на два месяца «Милан» покинул один из ключевых игроков Шейвон Шилдс.

Итальянский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав победу в 10-и матчах из 16-и.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1472935513942376448?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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