«Милан» лишился форварда Датоме и разыгрывающего Родригеса
Список травмированных игроков «Милана» пополнился двумя баскетболистами.
Как сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter, у форварда Луиджи Датоме — проблемы с приводящей мышцей, на восстановление потребуется около месяца. Испанский разыгрывающий Серхио Родригес на днях пройдет дополнительное обследование по поводу травмы стопы.
Ранее из-за перелома руки на два месяца «Милан» покинул один из ключевых игроков Шейвон Шилдс.
Итальянский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав победу в 10-и матчах из 16-и.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/matty_vanpersie/status/1472935513942376448?s=20
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