Сергей Базаревич: «Сложно спрогнозировать, будет ли отборочный турнир на Олимпиаду. ФИБА и Евролиге пора договориться»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о вопросе с календарем баскетбольного сезона, который был вызван пандемией коронавируса.

— Вам понятно, пройдет ли в июне отбор на Олимпиаду с участием сборной России? — вопрос Базаревичу.

— Сейчас такое количество неизвестных, все меняется, — ответил Базаревич. — Никто дней десять назад не думал, что будут закрыты границы с Италией, только поползновения начинались, но все работало. Спрогнозировать практически нереально. Плюс очень много взаимоисключающих интересов. Кто-то хочет сезон доиграть, из-за паузы его надо будет продлить. Когда Атаман (Тренер «Анадолу Эфес». — Прим. «СЭ») говорит, что Евролигу нужно закончить в начале июля, он учитывает, что есть предолимпийский турнир и сама Олимпиада? Он думает о Евролиге.

При той ситуации, которая сложилась в баскетболе, когда есть конфликт Евролиги и ФИБА, пора бы договориться. Мало того, что не договорились заранее на благо баскетбола, так теперь все еще запутаннее и непонятнее. Евролига будет играть, а ФИБА параллельно проводить отборочный турнир? ФИБА рекомендовала завершить все национальные чемпионаты до 12 июня, чтобы было хоть какое-то минимальное время на подготовку. У нас был сверстан календарь из расчета 7-10 дней. Но сейчас вообще непонятно, будет ли она и в каком формате.

— Есть перспектива, что опять придется разбираться с клубами, кого они могут отпустить?

— Думаю, ее нет. От воли клубов зависеть ничего не будет. Если предолимпийский турнир и сама Олимпиада будет в графике, придется подстраиваться. Ну либо игры сборных перенесут, тогда уже придется однозначно играть Евролигу. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Базаревича