Кириленко был переизбран в центральное бюро FIBA

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что был переизбран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

«У нас очень плотная коммуникация с FIBA, вчера я был еще раз переизбран в центральный комитет бюро организации», — заявил Кириленко РИА Новости.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Кириленко завершил карьеру в 2013 году. В 2015-м он впервые занял пост президента Российской федерации баскетбола