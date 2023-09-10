Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 08:44

Кириленко был переизбран в центральное бюро FIBA

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что был переизбран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA).

«У нас очень плотная коммуникация с FIBA, вчера я был еще раз переизбран в центральный комитет бюро организации», — заявил Кириленко РИА Новости.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Кириленко завершил карьеру в 2013 году. В 2015-м он впервые занял пост президента Российской федерации баскетбола

Источник: https://rsport.ria.ru/20230910/kirilenko-1895277485.html
Андрей Кириленко
1
Читайте также
Медведев обыграл Алькараса в полуфинале US Open
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Евросоюз запретил россиянам въезд с личными автомобилями и смартфонами
СМИ предсказали «смертельный удар» по Европе при пробуждении Африки
В Якутии обнаружили самый крупный алмаз за последние 10 лет
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Комментарий Андрея Кириленко — о матче Россия — Польша
«Мы бились до крови»
«По-моему, решающий трехочковый был после пробежки»
«Мы не выполнили задачу»
Кириленко разнес судью матча Россия — Аргентина
Болельщик сборной России прорвался на пресс-конференцию после матча с Аргентиной
Базаревич — об Аргентине и комментариях в сети
«Можем расслабиться и получать удовольствие»
Тараканов — о сборной России на ЧМ
Отжигает лучший игрок матча Россия — Нигерия Воронцевич
Мозгов в "Химках" - угроза ЦСКА?
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Колобкову вручили майку сборной России
Evening Practice at VTB Ice Palace
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Итудис собирается покинуть пост главного тренера сборной Греции
Новости
RSS RSS
Все новости