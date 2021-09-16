Бывший центровой ЦСКА Александр Башминов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера ЦСКА и «Динамо» Душана Ивковича.

«Во-первых, хочу принести соболезнования всем родным и близким. Это действительно очень грустная новость. Любой тренер помогает в развитии карьеры, но когда говоришь о Душане, о таком великом человеке, ты до сих пор переосмысливаешь его слова. Думаешь над теми словами, понимаешь их совсем иначе. Уже тогда было понятно, что человек такого калибра принесет пользу всему баскетболу в целом. Сейчас этот масштаб все сильнее и сильнее понимаешь. Можно было взять намного больше. Он сделал очень много. Жаль, что так случилось», — сказал Башминов «СЭ».

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.