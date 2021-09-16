Башминов — о смерти Ивковича: «Душан — великий человек! Сейчас иначе понимаешь его слова»
Бывший центровой ЦСКА Александр Башминов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера ЦСКА и «Динамо» Душана Ивковича.
«Во-первых, хочу принести соболезнования всем родным и близким. Это действительно очень грустная новость. Любой тренер помогает в развитии карьеры, но когда говоришь о Душане, о таком великом человеке, ты до сих пор переосмысливаешь его слова. Думаешь над теми словами, понимаешь их совсем иначе. Уже тогда было понятно, что человек такого калибра принесет пользу всему баскетболу в целом. Сейчас этот масштаб все сильнее и сильнее понимаешь. Можно было взять намного больше. Он сделал очень много. Жаль, что так случилось», — сказал Башминов «СЭ».
Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции и Турции, а также возглавлял сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз выиграл чемпионат мира.
В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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