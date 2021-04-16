«Нови-Сад» выиграл третий тур Единой лиги Европы 3х3

Сербский «Нови-Сад» стал победителем третьего тура Единой лиги Европы 3х3, который проходил в Санкт-Петербурге 14-15 апреля. В финале Душан Булут и компания взяли реванш за поражение в прошлом туре у голландской команды «Амстердам». Третье место заняла латвийская «Рига».

United league Europe 3x3 — первая профессиональная лига по олимпийскому виду спорта — баскетболу 3х3. В ней лучшие команды Европы играют между собой в торговых центрах России и других уникальных локациях. Например, финальный четвертый тур состоится на сцене музыкально-драматического театра «Буфф» в Санкт-Петербурге (26 апреля).

Призовой фонд турнира составляет 40 тысяч долларов. Также команды имеют возможность выиграть две путевки на FIBA 3х3 Masters. В финале сезона сыграют восемь команд, в том числе четыре представителя России: «Три звездочки», «Гагарин», «Инаномо» и «Cop Moscow».