Американский тренер погиб в перестрелке с наркоторговцами
20:51
Баскетбольный тренер Барри Харрис из города Монро (штат Северная Каролина) был застрелен в перестрелке с представителями наркокартеля, сообщает TNZ 15 апреля.
По данным источника, Харрис состоял в криминальной группировке, которая занималась грабежами на территории штата. Вместе с сообщниками бывший тренер пытался украсть товар, который принадлежал мексиканскому картелю.
Во время ограбления наркоторговцы застали их на горячем, началась перестрелке, в результате которой Харрис и еще несколько человек погибли.
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