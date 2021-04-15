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Американский тренер погиб в перестрелке с наркоторговцами

20:51

Баскетбольный тренер Барри Харрис из города Монро (штат Северная Каролина) был застрелен в перестрелке с представителями наркокартеля, сообщает TNZ 15 апреля.

По данным источника, Харрис состоял в криминальной группировке, которая занималась грабежами на территории штата. Вместе с сообщниками бывший тренер пытался украсть товар, который принадлежал мексиканскому картелю.

Во время ограбления наркоторговцы застали их на горячем, началась перестрелке, в результате которой Харрис и еще несколько человек погибли.

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