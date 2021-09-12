Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубки Чемпионат мира
Новости   //    Баскетбол

Мужская и женская сборные России вышли в полуфиналы Кубка Европы по баскетболу 3х3

17:25
Теги:

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Кубка Европы в Париже.

В четвертьфинале сборная России со счетом 19:16 обыграла эстонцев. В полуфинале в воскресенье россияне сыграют с сербами.

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Литвы в четвертьфинале Кубка Европы. Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 16:15 в пользу россиянок.

В полуфинале соперником сборной России будет команда Германии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
Грандиозное возвращение Трусовой и Косторной. Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе сработал
Финал US Open: Даниил Медведев — Новак Джокович, время начала матча и где смотреть
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд