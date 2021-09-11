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Экс-капитан сборной СССР Паулаускас перенес операцию на позвоночнике

06:03

Легендарный советский баскетболист Модестас Паулаускас перенес сложную операцию на позвоночнике, сообщает Telegram-канал «Свободный агент». Сейчас олимпийский чемпион 1972 года находится в стабильном состоянии.

В марте бывшему баскетболисту исполнилось 72 года.

В составе сборной СССР Паулаускас дважды выигрывал чемпионат мира (1967, 1974), четырежды — чемпионат Европы (1965, 1967, 1969, 1971), а также Олимпийские игры-1972.

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Евгений Козинов все материалы автора

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