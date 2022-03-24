«Милан» и Кайл Хайнс начали переговоры о продлении контракта

Центровой «Милана» Кайл Хайнс и руководство итальянского клуба начали переговоры о продлении контракта.

Как сообщает BasketNews, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества и есть вероятность, что соглашение будет достигнуто до конца этого сезона.

Бывший игрок ЦСКА подписал двухлетний контракт с «Миланом» в июне 2020 года. Срок соглашения истекает по окончании сезона-2021/22.

В недавнем интервью La Gazzetta dello Sport 35-летний Хайнс заявил о желании продолжить выступать за «Милан» и завершить карьеру в Италии.

Баскетболист выступал за ЦСКА с 2013 года по 2020-й. В составе команды он пять раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ.