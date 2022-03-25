«Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Паскуалем
Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.
Как сообщает израильское издание One, клуб также заинтересован в бывшем форварде «Зенита» Матеуше Понитке и американце Алексе Пойтрессе, который остался в составе петербургской команды.
По данным источника, Паскуаль также находится в списке претендентов на должность тренера турецкого «Фенербахче».
Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.
Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Также у тренера есть опция продления соглашения на год.
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