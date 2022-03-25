«Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Паскуалем

Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.

Как сообщает израильское издание One, клуб также заинтересован в бывшем форварде «Зенита» Матеуше Понитке и американце Алексе Пойтрессе, который остался в составе петербургской команды.

По данным источника, Паскуаль также находится в списке претендентов на должность тренера турецкого «Фенербахче».

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Также у тренера есть опция продления соглашения на год.