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Сегодня, 20:02

«Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Паскуалем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тель-авивский «Маккаби» ведет переговоры с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем.

Как сообщает израильское издание One, клуб также заинтересован в бывшем форварде «Зенита» Матеуше Понитке и американце Алексе Пойтрессе, который остался в составе петербургской команды.

По данным источника, Паскуаль также находится в списке претендентов на должность тренера турецкого «Фенербахче».

Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

Контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона. Также у тренера есть опция продления соглашения на год.

Источник: https://m.one.co.il/Mobile/Article/21-22/2,17,1219,42877/406840.html?ref=hp&fbclid=IwAR1erCitj0ue2Pmc4lMKpTby6TS_nkVpJFkMbdRy5ljW2eh67DtjurBEyOs
БК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Зенит
Хавьер Паскуаль
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