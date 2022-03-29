Олимпийский чемпион Тараканов объяснил, почему больше не будет комментировать баскетбол на «Матч ТВ»

Титулованный баскетболист, комментатор Сергей Тараканов в интервью «СЭ» признался, что покинул «Матч ТВ», на котором работал с 2015 года.

«У меня был договор до конца 2021 года. Долгое время я пытался организовать встречу с менеджерами телеканала относительно условий работы, отношения к баскетболу, который освещался по остаточному принципу. Но мои вопросы оставались без ответа, — рассказал «СЭ» Тараканов. — Я работал на этом телеканале с 2015 года. За это время прокомментировал несколько сотен игр, но так и не понял, кто на «Матч ТВ» отвечает за баскетбол. Общался с коллегами-комментаторами и техническими сотрудниками, рассылавшими расписание игр, на которых можно поработать. За все это время никто не высказал мне каких-то пожеланий относительно ведения репортажей, не удосужился обсудить условия работы, которые были далеки от удовлетворительных. Последние несколько лет продолжал комментировать исключительно из любви к искусству».

В декабре 2021 года Тараканов пытался переговорить с генеральным директором Александром Тащиным, но тот его проигнорировал.

«Не удосужился ответить даже на мои сообщения, — продолжил олимпийский чемпион Сеула-1988. — Это было последней каплей, после которой я решил, что больше не буду сотрудничать с этим каналом. Такое отношение я воспринимаю как оскорбление. Не только к себе, но и к баскетболу. Видимо, все упирается в низкую квалификацию руководящего состава. Нельзя так относиться к своим сотрудникам. Все-таки у меня есть имя, я далеко не последний человек в мировом баскетболе».

Напомним, что за последнее время «Матч ТВ» покинули Александр Шмурнов, Сергей Кривохарченко, Нобель Арустамян, Денис Казанский и Михаил Моссаковский.