Игрок сборной Украины отчислен из клуба за игру на тотализаторе

Украинский клуб «Черкасские Мавпы» расторг контракт с форвардом национальной команды Александром Кобцом. Причиной отчисления игрока стало его увлечение тотализатором.

«Черкасские Мавпы» прекращают сотрудничество с воспитанником клуба Александром Кобцом. Нам тяжело принимать такое решение, но оно — единственно верное с учетом наших принципов честной игры. Клуб считает, что Кобец принимал участие в спортивных тотализаторах и манипулировал результатами матчей в нынешнем баскетбольном сезоне. С учетом недопустимости, аморальности и незаконности подобных действий, клуб считает невозможным продолжение сотрудничества с игроком.

«Черкасские Мавпы» разрывают контракт с Кобцом. Клуб передает всю информацию о действиях игрока в комиссию правовых отношений Федерации баскетбола Украины". Наш клуб — за честную игру", — говорится в заявлении на сайте команды.