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Энтони Дэвис про травму: «Все оказалось не так страшно»

13:15

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал ситуацию с травмой колена.

«В момент получения травмы я услышал что-то вроде хлопка. И первая мысль была — это серьезная травма. Эмоционально отреагировал на ситуацию. Но, к счастью, все оказалось не так страшно.

Ментально я в порядке. Все нормально. В прошлом сезоне получалось так, что все происходит вроде как из-за меня. Сейчас же это просто неудачное стечение обстоятельств, неудачный момент. Я ничего не мог поделать, и это позволяет спокойнее воспринимать ситуацию.

Парни в команде помогают мне. Люди вокруг меня, которые не связаны с баскетболом, помогают мне сохранять позитивный настрой. Мы хорошо поговорили с женой. Она очень помогла мне сохранить позитивный настрой", — заявил Дэвис.

Дэвис получил травму 18 декабря в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110).

Баскетболист набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за матч в нынешнем сезоне. Из-за травмы Дэвис пропустит не менее месяца.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32906571/los-angeles-lakers-anthony-davis-says-feared-major-injury-hearing-pop-knee

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