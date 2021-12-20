Энтони Дэвис про травму: «Все оказалось не так страшно»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал ситуацию с травмой колена.
«В момент получения травмы я услышал что-то вроде хлопка. И первая мысль была — это серьезная травма. Эмоционально отреагировал на ситуацию. Но, к счастью, все оказалось не так страшно.
Ментально я в порядке. Все нормально. В прошлом сезоне получалось так, что все происходит вроде как из-за меня. Сейчас же это просто неудачное стечение обстоятельств, неудачный момент. Я ничего не мог поделать, и это позволяет спокойнее воспринимать ситуацию.
Парни в команде помогают мне. Люди вокруг меня, которые не связаны с баскетболом, помогают мне сохранять позитивный настрой. Мы хорошо поговорили с женой. Она очень помогла мне сохранить позитивный настрой", — заявил Дэвис.
Дэвис получил травму 18 декабря в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110).
Баскетболист набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за матч в нынешнем сезоне. Из-за травмы Дэвис пропустит не менее месяца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32906571/los-angeles-lakers-anthony-davis-says-feared-major-injury-hearing-pop-knee
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