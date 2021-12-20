Энтони Дэвис про травму: «Все оказалось не так страшно»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал ситуацию с травмой колена.

«В момент получения травмы я услышал что-то вроде хлопка. И первая мысль была — это серьезная травма. Эмоционально отреагировал на ситуацию. Но, к счастью, все оказалось не так страшно.

Ментально я в порядке. Все нормально. В прошлом сезоне получалось так, что все происходит вроде как из-за меня. Сейчас же это просто неудачное стечение обстоятельств, неудачный момент. Я ничего не мог поделать, и это позволяет спокойнее воспринимать ситуацию.

Парни в команде помогают мне. Люди вокруг меня, которые не связаны с баскетболом, помогают мне сохранять позитивный настрой. Мы хорошо поговорили с женой. Она очень помогла мне сохранить позитивный настрой", — заявил Дэвис.

Дэвис получил травму 18 декабря в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (92:110).

Баскетболист набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за матч в нынешнем сезоне. Из-за травмы Дэвис пропустит не менее месяца.